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Промысловый флот в порту Гетария (Испания). Фото: Jean Michel Etchecolonea. CC BY-SA 3.0

ЕС подсчитал прошлогодние уловы

Евростат опубликовал данные по вылову за 2022 г. Рыбаки Евросоюза добыли около 3,4 млн тонн водных биоресурсов в семи морских зонах, охваченных статистикой ЕС.

Главным рыбодобытчиком стала Испания. Ее доля в общеевропейском улове составила 22%, или 752 тыс. тонн. Следом идут Франция — 15%, или 517 тыс. тонн, и Дания — 13%, или 459 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Евростата.

Около 70% общей добычи приходится на Северо-Восточную Атлантику. Ключевыми промысловыми видами здесь являются сельдь (19% общего живого веса, добытого в регионе), килька (14%), северная путассу (11%) и скумбрия (10%). При этом 19% совокупно освоенных здесь уловов приходится на Данию, еще 17% — на Францию, 11% — на Нидерланды и 11% — на Испанию.

Доля бассейнов Средиземного и Черного морей в общеевропейском улове составляет около 10%. Главными промысловыми видами там были сардины (22%) и анчоусы (18%). Крупнейшим промысловиком в регионе является Италия (36%), еще 19% добывает флот Греции, 18% — суда Хорватии и 17% — рыбаки Испании.

В Восточно-Центральной Атлантике добыто 7% улова ЕС. Основными промысловыми видами здесь являются скумбрия и желтоперый тунец. Лидирует в этой акватории Испания (37%), еще около 16% рыбы добывает Латвия, 15% — Литва и 12% — Нидерланды.

Кроме того, европейские рыбаки — в основном испанцы и французы — ведут промысел в западной части Индийского океана, на которую приходится около 7% общеевропейских уловов. Тунцы — полосатый, желтоперый и большеглазый — составляют здесь 96% вылова.

На оставшиеся три морские акватории приходится только 6% уловов. В Юго-Западной Атлантике добывается хек, в Юго-Восточной Атлантике — голубая акула и полосатый тунец, в Северо-Западной Атлантике — окунь, палтус и треска.

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