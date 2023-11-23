Российский вылов вплотную подобрался к 5 млн тонн

К 22 ноября предприятия РФ освоили почти 4,9 млн тонн водных биоресурсов, на 10% превысив уровень прошлого года. В Дальневосточном бассейне объем добычи составил более 3,7 млн тонн (+15,6%).

Промысел минтая на Дальнем Востоке принес 1,8 млн тонн, это на 31,2 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2022 г. Вылов сельди составил 327 тыс. тонн, камбалы — 72,9 тыс. тонн, трески — 105,5 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По его данным, объем добычи тихоокеанских лососей превысил 608,6 тыс. тонн, что на 13% выше уровня 2021 г.

В Северном бассейне рыбаки выловили 425,6 тыс. тонн ВБР. В том числе 243,7 тыс. тонн, трески, 70,2 тыс. тонн пикши, 23 тыс. тонн мойвы.

В Западном бассейне объем добычи вырос на 1,5% по сравнению с результатом на отчетную дату 2022 г. и достиг почти 70 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил около 34,6 тыс. тонн, балтийской сельди — 22,5 тыс. тонн (+1,4 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне освоено 35,6 тыс. тонн, в том числе 8,9 тыс. тонн хамсы и 14,8 тыс. тонн шпрота.

В Волжско-Каспийском рыбаки добыли 75,9 тыс. тонн — на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кильки поймали 27 тыс. тонн (+2,9 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил почти 509 тыс. тонн — чуть выше уровня 2022 г.

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