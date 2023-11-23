Октябрьские перевозки рыбы по ДВЖД показали прибавку

В октябре из Приморского края по железной дороге отправили 72,8 тыс. тонн рыбной продукции — на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего объема 51,6 тыс. тонн перевезли в контейнерах.

Всего за 10 месяцев с начала года по рельсам из Приморья отправили 620,8 тыс. тонн рыбопродукции (+2,4% к уровню 2022 г.). При этом 437,9 тыс. тонн поехали в рефконтейнерах, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

По ее информации, основной объем продукции в октябре отгрузили в Московскую область (30,1 тыс. тонн), на Урал (20,4 тыс. тонн) и в Сибирь (17,4 тыс. тонн).

В Китай с железнодорожных станций Приморского края за октябрь отправили 4,9 тыс. тонн водных биоресурсов. Общий объем экспорта такой продукции на китайский рынок с начала года достиг 44,5 тыс. тонн, отметили в ДВЖД.

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