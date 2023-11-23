ЛРЗ досрочно закрыли годовые планы

Рыбоводные заводы Главрыбвода перевыполнили план по выпуску молоди тихоокеанских лососей. В рамках госзадания в естественную среду обитания отправилось более 200 млн штук, преимущественно это кета и горбуша.

За девять месяцев текущего года дальневосточные филиалы Главрыбвода выпустили в рамках госзадания более 201,7 млн экземпляров молоди тихоокеанских лососей. Это на 13% выше запланированного на 2023 г. показателя — почти 178 млн штук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения, основной вклад в воспроизводство лососевых внесли рыбоводные заводы Сахалинского филиала, где объемы выпуска молоди превысили 110 млн экземпляров. Северо-Восточный филиал обеспечил выпуск 24,3 млн единиц молоди, Охотский — более 12,5 млн экземпляров, Амурский — более 46,4 млн экземпляров и Приморский — 8 млн молодых лососей.

В структуре выпусков традиционно преобладали кета и горбуша. Основной задачей государственных рыбоводных заводов на Дальнем Востоке является сохранение популяций лососевых и поддержание их численности на высоком уровне, напомнили в учреждении.

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