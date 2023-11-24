В Поморье озабочены недоловом семги и горбуши

В Архангельской области обсуждают факт неполного освоения лимитов семги и горбуши в промышленном рыболовстве. Возможными причинами называют недекларирование уловов, браконьерство, неправильную оценку запасов.

Вопрос рассмотрели на совещании в областном правительстве. По информации Североморского теруправления Росрыболовства, в 2023 г. установленные квоты на семгу освоены только на 55,5% (9,3 тонны) в промышленном рыболовстве и на 93,1% (4,4 тонны) в любительском. По горбуше этот же показатель составляет 16,2% (28,2 тонны) в промышленном и 90,2% (16,5 тонн) в любительском лове. Причин низкого освоения промышленных квот может быть несколько, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Архангельской области.

Так, замруководителя Североморского межрегионального управления Россельхознадзора Александр Громыко обратил внимание на обязанность предприятий осуществлять сертификацию и вносить данные об уловах в систему ФГИС «Меркурий». В этой сфере уже выявлен ряд нарушений. Предприятия, своевременно не предоставившие необходимые сведения, будут привлечены к установленной законом ответственности, отметил представитель ветеринарного ведомства.

По данным органов рыбоохраны, за 9 месяцев с начала года в Архангельской области было изъято 325 кг незаконно добытой рыбы и 774 орудия лова. Возбуждены 33 уголовных дела.

Министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина Бажанова напомнила, что тенденция снижения освоения лимитов лососевых, предоставленных для промышленного рыболовства, наблюдается уже не первый год. Одной из причин также может быть неправильная оценка имеющихся запасов.

«В этой связи по заявке министерства в 2023 году специалисты Северного филиала ВНИРО провели оценку состояния запасов лососевых видов рыб в семужно-нерестовых реках Мезень, Мегра и Сояна в границах Мезенского муниципального округа», — рассказала Ирина Бажанова.

Сейчас проводится анализ полученных данных. Результаты представят на заседании областного рыбохозяйственного совета, которое запланировано на начало декабря.

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