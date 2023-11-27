Два озера Эвенкии предлагают рыбакам

В Эвенкийском районе Красноярского края на конкурс выставлены два участка для промышленного рыболовства. Оба РЛУ расположены на озерах, заявки можно подавать до 26 декабря.

Торги проводит районная администрация, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, разыгрываются озеро Гонгда площадью 472 га и озеро Хоймакит площадью 920 га. Начальные цены лотов — 1510 рублей и 2944 рубля.

На обоих участках обитают виды, общий допустимый улов которых не устанавливается, — хариус, щука, налим, плотва, окунь, ерш, а также «одуемые» гольцы, сиг, чир, пелядь и ряпушка.

Рассмотреть заявки планируется 18 января, а подвести итоги конкурса — 30 января. Оба участка предоставляются на 15 лет.

Критерии оценки заявок — средневзвешенные показатели освоения лимитов, показатель среднесуточного производства рыбопродукции и средняя численность работников у претендента за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

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