Россия стала активнее торговать рыбой с Белоруссией

Объем товарооборота рыбной продукции между Россией и Республикой Беларусь с января по сентябрь достиг 144 тыс. тонн, это на 19% выше уровня прошлого года. Общая стоимость поставок достигла 410 млн долларов.

Объем экспорта рыбной продукции РФ в Белоруссию за девять месяцев увеличился до 60,7 тыс. тонн общей стоимостью 110 млн долларов. Прибавка составила 11% по сравнению с показателем за отчетный период 2022 г., рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Лидирующие позиции в структуре поставок в республику занимают мороженая рыба — 34,4 тыс. тонн (57% от общего объема экспорта) общей стоимостью 46,6 млн долларов; рыбное филе — 7 тыс. тонн (12% от общего объема экспорта) на 16,6 млн долларов; готовая или консервированная продукция из рыбы — 6 тыс. тонн (11% от общего объема экспорта) на 12,9 млн долларов; рыбная мука — 3,6 тыс. тонн (6% от общего объема экспорта) на 12,9 млн долларов; рыбий жир — 3,1 тыс. тонн (5% от общего объема экспорта) на 8,1 млн долларов; рыбные отходы — 2,8 тыс. тонн (5% от общего объема экспорта) на 0,6 млн долларов.

Объем импорта рыбной продукции из Белоруссии за январь-сентябрь составил 83,3 тыс. тонн общей стоимостью порядка 300 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. показатель увеличился на 25% в натуральном выражении, отметили в ведомстве.

В структуре импорта из республики в РФ лидируют готовая или консервированная продукция из рыбы — 60,1 тыс. тонн (72% от общего объема импорта) общей стоимостью 170,6 млн долларов; соленая, сушеная, копченая продукция из рыбы — 10,8 тыс. тонн (13% от общего объема импорта) на 86,6 млн долларов; мороженая рыба — 6 тыс. тонн (7% от общего объема импорта) на 15,5 млн долларов; готовая или консервированная продукция из ракообразных и моллюсков — 4,9 тыс. тонн (6% от общего объема импорта) на 21,2 млн долларов.

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