НПС рекомендовал усилить охрану рыбы на Карском море

Нижнеобский научно-промысловый совет Западно-Сибирского бассейна отметил необходимость усиления охраны водных биоресурсов у побережья Карского моря. Также обсудили планирование выпусков ценных рыб.

Заседание НПС под председательством руководителя Нижнеобского теруправления Росрыболовства Ивана Матаева состоялось в Тюмени. Обсуждались состояние запасов, положительная динамика рыбоохранных мероприятий, предварительные итоги работы по искусственному воспроизводству, а также внесение изменений в правила рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ.

Совет рекомендовал Пограничному управлению ФСБ России по западному арктическому району усилить охрану водных биоресурсов во внутренних морских водах Карского моря. Также участники заседания отметили важность планирования выпусков ценных видов рыб, таких как нельма и муксун.

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