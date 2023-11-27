Студенты Дальрыбвтуза разработали джем и мармелад из водорослей

Сладости из водоросли ламинарии представили на конференции в Дальрыбвтузе. Авторами этих продуктов стали студенты Института пищевых производств.

Доклады о необычных продуктах представили на IX Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Комплексные исследования в рыбной отрасли». Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного института.

Магистрант Владимир Ходов показал, как можно использовать ламинариевый гель в производстве мармелада. Оценить его вкус предложили организаторам конференции и слушателям.

Оригинальную технологию производства джема из ламинарии представили студентки Полина Евтодиева, Диана Гоман и Арина Шкредова. Команда не только изобрела новую рецептуру, но и провела предварительный маркетинговый анализ, чтобы оценить перспективы товара на рынке.

Девушки считают, что продукт понравится тем, кто предпочитает морепродукты, часто покупает джемы и любит новинки. Преимуществами ламинариевого джема стал богатый витаминный комплекс — в продукте содержатся калий, магний, йод, натрий, витамины К и В12.

Процесс производства включает десять операций — от мойки до фасовки. Внешне блюдо получается не слишком ярким из-за натурального цвета ламинарии, однако потребителей может заинтересовать оригинальный состав, считают разработчики.

По мнению специалистов, сахарина японская, или ламинария, перспективна для использования в пищевых целях. «Для этого в ней есть все: ценный пищевой состав, наличие альгиновой кислоты, обладающей сорбционными свойствами, обилие и доступность сырья для его промышленной переработки», — отметил председатель совета молодых ученых Дальрыбвтуза, доцент кафедры «Технология продуктов питания» Денис Полещук.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews