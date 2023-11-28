В Телецком озере прибавилось рыбы-вселенца

Специалисты завершили сезон мониторинговых исследований на Телецком озере. Проведен общий биологический анализ разных видов рыб.

Экспедицию на озере Телецкое, в границах Турочакского и Улаганского районов Республики Алтай, провели ученые Алтайского филиала ВНИРО.

Собирались данные об уровне и температуре воды, температуре воздуха, прозрачности водной толщи, содержании в воде растворенного кислорода.

В нижней и средней частях озера отбирались ихтиологические, гидробиологические и гидрохимические пробы. Также ученые собирали сведения об антропогенном воздействии на водные биоресурсы и среду их обитания.

Специалисты выполнили общий биологический анализ налима, сига, хариуса, щуки и других рыб. В последние годы отмечено увеличение численности леща — вселенца, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Весь собранный материал доставлен в лаборатории филиала для дальнейшей идентификационной и статистической обработки. На основе обработанных данных ученые будут проводить анализ распределения, численности и воспроизводства водных биоресурсов, а также среды их обитания в 2023 г. Информация станет базой для прогноза вылова на 2025 г.

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