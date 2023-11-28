Вылов иваси идет к 500 тыс. тонн

Российские суда уже освоили более 480 тыс. тонн сардины-иваси, уловы остаются высокими. По скумбрии показатели гораздо скромнее — добыто свыше 11 тыс. тонн.

Сейчас на промысле сардины и скумбрии работают 26 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, оснащенных пелагическими тралами и кошельковыми неводами, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сводку Тихоокеанского филиала ВНИРО. По информации ученых, в минувшую неделю в среднем ежесуточно на лову находилось 16 судов. Промысел велся в Южно-Курильской зоне южнее острова Шикотан на перепаде температур поверхности океана 9-11°С.

Уловы сардины были высокими, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 630 тонн, средний вылов на судо-сутки — 240 тонн, за неделю освоено 26 143 тонны.

Уловы скумбрии по-прежнему уступают уровням 2021-2022 гг. Некоторые суда добывали до 99 тонн за сутки, средний показатель — 9,4 тонны на судо-сутки, за неделю вылов составил 841 тонну.

Нарастающий вылов сардины на 26 ноября составил 482 116 тонн, скумбрии — 11 124 тонны.

В открытых водах на участке с центральными координатами 42°20’с.ш., 152°50’в.д. на промысле сардины, скумбрии и сайры работают иностранные суда общим количеством 100-150 единиц, преимущественно это флот под флагами Тайваня и КНР.

По информации ТИНРО, на середину ноября вылов сайры зарубежными судами составил 100 593 тонны, что выше уровня прошлого года (94 069 тонн).

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