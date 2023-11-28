Перечень поставщиков рыбной муки и жира в Китай обновили

Скорректирован список российских предприятий и судов — экспортеров кормовой рыбной муки и рыбного жира в КНР. Срок регистрации семи объектов продлили до ноября 2028 г.

Обновленный перечень опубликовало Главное таможенное управление Китая, сообщили Fishnews в подведомственном Россельхознадзору Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

С новой редакцией списка можно ознакомиться на сайте учреждения.

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