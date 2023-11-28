К Нацрыбресурсу хотят присоединить ПТУМС

Минсельхоз подготовил проект указа президента о реорганизации ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» путем присоединения к нему ФГУП «Производственно-техническое управление морской связи ‎и мониторинга».

Проект размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно пояснительной записке, основными видами деятельности ПТУМС являются обеспечение береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) в ДФО, а также ряд других услуг в сфере морской связи и навигации.

Разработчики документа отмечают, что сейчас эту деятельность осуществляют другие подведомственные Росрыболовству организации, в связи с чем потребности в услугах ПТУМС нет. Предполагается, что реорганизация позволит оптимизировать состав и структуру федерального имущества, а также сохранить имущество ПТУМС для государства. После преобразований Нацрыбресурс планируют оставить в ведомственном подчинении Росрыболовству.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews