«Морской огурец» — частый гость на Уссурийской таможне

Уссурийская таможня в Приморье выявила с начала года 17 случаев незаконного перемещения трепанга. Самым крупным стало задержание 15 кг сушеного «морского огурца».

Уссурийские таможенники в пункте пропуска «Турий Рог» обнаружили 15 кг сушеного трепанга — под одеждой и в личных вещах двоих граждан Китая. Это крупнейшая партия морского деликатеса, выявленная в регионе деятельности таможни с начала года.

«Пассажиры рейсового автобуса привлекли внимание инспекторов своим поведением. Было очевидно, что женщина пыталась тайно пронести некий сверток под свитером. После вопроса таможенника она и ее спутник заметно занервничали», — сообщили Fishnews в пресс-службе ФТС.

В ходе досмотра под одеждой и в личных вещах китайцев таможенники обнаружили «морской огурец». Иностранцы заявили, что везут товар по просьбе незнакомца для передачи третьим лицам на территории Китая. Трепанг изъят и отправлен на экспертизу.

В отношении китайских граждан Уссурийская таможня возбудила два административных дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров по установленной форме). Им грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.

Сушеный трепанг является продукцией животного происхождения, подлежащей ветеринарному контролю. Для его вывоза из ЕАЭС необходимо иметь разрешение Россельхознадзора и ветеринарный сертификат, напомнили в таможне. Проводятся мероприятия по привлечению лиц к административной ответственности по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Всего с начала года в регионе деятельности Уссурийской таможни изъято почти 47 кг сушеного трепанга.

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