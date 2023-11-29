Рыбаки завершают ноябрь с хорошими показателями

К 28 ноября общий объем добычи водных биоресурсов российскими пользователями достиг 4,9 млн тонн, на 9,6% превысив уровень прошлого года. В Дальневосточном бассейне наловили 3,7 млн тонн (+15,1%).

На промысле минтая добыто 1,8 млн тонн — на 21,1 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2022 г., рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Вылов сельди на Дальнем Востоке составил свыше 340 тыс. тонн, камбалы — 73,4 тыс. тонн, трески — 106,6 тыс. тонн. Тихоокеанских лососей освоено более 608,7 тыс. тонн, это на 13% больше, чем на отчетную дату 2021 г.

В Северном бассейне рыбаки выловили 432,7 тыс. тонн, в том числе 248,3 тыс. тонн трески, 71,8 тыс. тонн пикши и 23 тыс. тонн мойвы.

В Западном бассейне объем добычи достиг почти 70 тыс. тонн. На промысле шпрота поймали более 35 тыс. тонн, балтийской сельди — 23 тыс. тонн (+1 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне вылов составил свыше 36 тыс. тонн, в том числе 9,3 тыс. тонн хамсы и 14,8 тыс. тонн шпрота — на 4,8 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2022 г.

В Волжско-Каспийском бассейне добыли 76,8 тыс. тонн — на 4,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе освоено 27,4 тыс. тонн кильки (+1,8 тыс. тонн). Вылов частиковых видов рыб составил 19,1 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот наловил в общей сложности более 517 тыс. тонн.

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