Для стран ЕАЭС обновили правила оформления экспортных лицензий

Совет ЕЭК утвердил новую редакцию правил выдачи лицензий на экспорт товаров, к которым применяется нетарифное регулирование в торговле с третьими странами. Особые меры действуют и для живой рыбы и морепродуктов.

Правила выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, включенных в единый перечень для применения мер нетарифного регулирования в торговле третьими странами, утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2023 г. № 125, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в особом порядке осуществляется вывоз в том числе живой рыбы и морепродуктов. Для их экспорта нужна лицензия, выдаваемая Министерством промышленности и торговли РФ.

Новое решение вступает в силу по истечении 60 календарных дней с даты вступления в силу Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, подписанного 25 мая 2023 г. и выделяющего правила выдачи лицензий и разрешений в самостоятельный документ. Это сделано, чтобы государства-члены успели подготовиться к реализации новых правил, уточнили в пресс-службе ЕЭК.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews