Рыбопромышленников Крыма поддержат рублем

Минсельхоз Республики Крым отбирает претендентов на субсидии по возмещению затрат, понесенных в 2023 г. в рыболовстве и марикультуре. Документы принимаются до 7 декабря.

Получателями субсидии могут стать зарегистрированные в регионе юрлица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся рыболовством или производством продукции марикультуры в акватории Азовского или Черного морей.

Субсидии направлены на сохранение рабочих мест на предприятиях рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на документацию отбора. Источник финансирования — резервный фонд совета министров Республики Крым. Результаты планируют опубликовать не позднее 15 января 2024 г.

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