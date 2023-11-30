Для контроля состояния рыбохозяйственных водоемов пересмотрели нормативы
Минсельхоз внес изменения в нормативы качества воды объектов рыбохозяйственного значения. Документ вступит в силу с 10 декабря.
Поправки в нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения внесены приказом Минсельхоза России от 22 августа 2023 г. № 687.
Как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрены изменения предельно допустимых концентраций вредных веществ таких водоемов. Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.
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