Приграничный Китай заинтересован в более быстром движении грузов

О важности ускорить прохождение границы для свежего краба и других товаров заявило на встрече с представителями администрации Приморского края руководство таможни Суйфэньхэ.

Агентство международного сотрудничества Приморья и таможня Суйфэньхэ обсудили вопросы взаимодействия. Во встрече, проходившей в краевом правительстве, приняли участие представители Корпорации развития края, МИД России, Роспотребнадзора, Уссурийской таможни, таможни и канцелярии иностранных дел Суйфэньхэ.

Руководитель регионального агентства международного сотрудничества Алексей Старичков поприветствовал китайскую делегацию от имени губернатора Олега Кожемяко, который недавно во время рабочей поездки в КНР посетил Суйфэньхэ.

«Олег Николаевич провел переговоры с мэром города, достиг важных договоренностей и обратил наше особое внимание на важность сотрудничества с Суйфэньхэ — ворота, через которые проходит значительный объем грузов и туристов», — подчеркнул руководитель ведомства.

По словам Алексея Старичкова, сотрудничество между Приморским краем и Китаем развивается стремительно, особенно в сфере торговли.

«В течение двух лет объем торговли между нашими территориями увеличивается на 40%. В этом году он должен достичь 10 млрд долларов. Значительная часть как раз приходится на провинцию Хэйлунцзян, по разным оценкам — до 70%», — отметил он.

Начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин рассказал о модернизации пунктов пропуска в Приморье, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

«Новый погранпереход «Пограничный» должен быть построен к концу 2024 года. Это позволит значительно увеличить грузооборот на автомобильном транспорте», — сказал представитель таможенного ведомства.

Начальник таможни Суйфэньхэ Чжао Чэнчэнь отметил, что постоянное взаимодействие между контрольными органами Китая и России позволит увеличить пропускную способность погранпереходов и обеспечить их стабильную работу.

«Нужно ускорить прохождение таможни овощей и фруктов, свежих крабов», — заявил, в частности, Чжао Чэнчэнь.

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