Порт Махачкалы хотят избавить от затонувших судов

В морском порту Махачкала в Дагестане обнаружили остатки четырех плавсредств. Природоохранная прокуратура через суд требует очистить акваторию.

Бесхозные плавсредства выявили в районе Судоремонтного завода, сообщили Fishnews в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Было установлено, что суда, загрязняющие окружающую среду, уже не могут эксплуатироваться.

По мнению ведомства, администрация морских портов Каспийского моря нарушила законодательство и не приняла мер для поднятия затонувших судов. В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с требованием к органу исполнительной власти Дагестана решить вопрос очистки акватории.

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