Россия и Китай сверили часы по рыбным запасам пограничных рек

В Харбине прошло заседание рабочей комиссии по управлению рыбным промыслом в пограничных водах рек Амур и Уссури. Российские и китайские специалисты подвели итоги совместной работы в 2023 г. и наметили планы на будущее.

Заседание длилось четыре дня, в нем участвовали представители органов рыбоохраны, научных и рыбоводных организаций двух стран, сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства.

Стороны обсудили результаты совместного контроля за промыслом в пограничных водах Амура и Уссури, а также выпусков молоди осетровых с китайского и российского рыбоводных заводов. Кроме того, на встречах озвучили информацию о проведенных в каждой из стран научных исследованиях по амурским осетровым.

Были достигнуты договоренности по основным направлениям сотрудничества в 2024 г. Очередное заседание российские и китайские специалисты предполагают провести в будущем году в Хабаровске.

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