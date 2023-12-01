Допустимый улов в реках и озерах распределили по направлениям

Росрыболовство выпустило приказ о распределении общих допустимых уловов во внутренних водах, за исключением морских, по видам квот. Из документа можно узнать, сколько отводится для промышленного лова на реках, озерах и водохранилищах страны.

Федеральное агентство по рыболовству продолжает выпускать приказы о распределении ОДУ по видам квот на предстоящий год. На этот раз вышел документ о таком разделении для внутренних вод, за исключением морских, — от 29 ноября 2023 г. № 668.

В октябре Минсельхоз утвердил общий допустимый улов в реках, озерах и водохранилищах на 2024 г. Теперь эти объемы разделили по направлениям использования - традиционно рыболовство коренных малочисленных народов Севера, научные исследования, аквакультура, учебные цели, организация любительской рыбалки и промышленный лов. Распределение традиционно дается по регионам России.

Текст приказа смотрите в прикрепленном файле.

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