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Индия хочет увеличить производство рыбопродукции с добавленной стоимостью

Индия собирается активнее заняться рыбопереработкой

Индийское Управление по развитию экспорта рыбы и морепродуктов (MPEDA) намерено удвоить производство рыбопродукции с добавленной стоимостью к 2030 г. Ожидается, что такие товары будут пользоваться спросом на рынках США, Евросоюза и азиатских стран.

В прошлом финансовом году общая стоимость экспорта рыбы и морепродуктов из Индии достигла 8,09 млрд долларов, пишет портал Seafood Source. По его данным, доля продукции с добавленной стоимостью составила около 860 млн долларов (10%). При этом общемировой рынок рыбопродукции оценивается в 189 млрд долларов, из которых 34 млрд долларов (18%) приходится на продукты с добавленной стоимостью. Таким образом, заявил глава MPEDA Додда Венката Свами, доля республики в этом сегменте составляет всего около 2,5%.

Он считает, что индийское рыбное хозяйство сможет к 2030 г. увеличить долю продуктов с добавленной стоимостью до 20%, учитывая меняющиеся предпочтения на потребительском рынке и растущую конкуренцию со стороны таких стран, как Таиланд, Вьетнам и Китай. Для этого MPEDA запустило многостороннюю инициативу в области развития, которая включает в себя наращивание потенциала перерабатывающего сектора, сокращение бюрократических барьеров и программу обучения работников.

Кроме того, чтобы ускорить процесс, индийские экспортеры обратились к MPEDA с просьбой пролоббировать отмену тарифов на панировочные сухари, соусы, кокосовую стружку, пластиковые лотки и другие товары, использующиеся в производстве продуктов с добавленной стоимостью. Бизнес также настаивает на необходимости дополнительных льгот в части пошлин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сегодня Индия занимает третье место в мире по экспорту рыбы, второе — по аквакультурному производству, четвертое — по экспорту рыбы и морепродуктов. К 2025 г. правительство страны рассчитывает увеличить рыбный экспорт до 14 млрд долларов.

По данным издания Hindu Business Line, в нынешнем финансовом году (он закончится в марте 2024 г.) экспорт уже вырос на 6% по сравнению с прошлогодним показателем, при этом в августе и сентябре рост составил 17% и 19% соответственно. В то же время глава MPEDA отметил сокращение выручки из-за общего снижения цен на мировом рынке.

На Global Fisheries Conference, прошедшей 22 ноября в индийском Ахмедабаде, министр рыболовства, животноводства и молочной промышленности Логанатан Муруган (Loganathan Murugan) заявил, что правительство республики поддержит переход национального рыболовства от прибрежного к океаническому, профинансировав до 60% стоимости переоборудования судов. Министр также пообещал низкопроцентные или нулевые займы, чтобы покрыть остальную часть затрат через программы «Голубой революции» и Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (инициатива, выдвинутая правительством Индии с целью создания всеобъемлющей основы и сокращения инфраструктурных пробелов в секторе рыболовства).

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