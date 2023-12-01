Подмосковного леща облавливали на зимовке

В Московской области полицейские и рыбинспекторы пресекли незаконную добычу леща на Оке. К моменту появления правоохранителей злоумышленники успели выловить 104 рыбины.

Двоих жителей Подмосковья задержали в деревне Соколова Пустынь. Как рассказали Fishnews в пресс-службе МВД России, злоумышленники нелегально ловили леща сетью с лодки на зимовальной яме, где рыбалка в определенное время года запрещена. По данным правоохранителей, ущерб от нелегального промысла превысил 100 тыс. рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). С фигурантов взяли обязательства о явке, расследование продолжается.

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