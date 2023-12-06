Предприятия начинают получать квоты на 2024 год

Росрыболовство выпустило первые приказы о распределении промысловых квот по пользователям на предстоящий год. Объемы уже определены для предприятий на Западном и Волжско-Каспийском бассейнах.

В Федеральном агентстве по рыболовству подписали важнейшие для рыбаков документы — приказы о распределении по пользователям квот вылова на 2024 г. Объемы уже установлены для предприятий Западного (приказ Росрыболовства от 29 ноября 2023 г. № 669) и Волжско-Каспийского бассейнов (приказ Росрыболовства от 1 декабря 2023 г. № 677).

Как сообщает корреспондент Fishnews, на Балтике рыбакам определили объемы для промысла таких рыб, как килька, треска, салака. На Каспии предприятия получили квоты воблы, сазана, раков и других объектов.

Приказы Росрыболовства смотрите в прикрепленных файлах.

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