Крупнейшее китайское НИС отправилось в первую экспедицию

Lanhai 201 — крупнейшее комплексное научно-исследовательское судно в Китае — впервые вышло в море для исследования рыбных ресурсов. Точкой отправления стал шанхайский рыбный порт Хэнша.

Lanhai («Синий океан») является крупнейшим по тоннажу во флоте китайского Министерства сельского хозяйства и сельских территорий, пишет информагентство China News Service. Отмечено, также, что это НИС — рекордсмен с точки зрения инвестиционных вложений. Судно оснащено самым передовым оборудованием.

Lanhai 201 принадлежит Научно-исследовательскому институту Восточно-Китайского моря, оно было спроектировано и разработано независимо КНР. Заявлено, что судно может перемещаться по всему миру за исключением полярных зон

Длина НИС составляет 84,5 м, ширина — 15 м, водоизмещение — 3 тыс. тонн, запас хода — 10 тыс. морских миль. На судне можно собирать и анализировать данные и образцы прямо во время экспедиции. Его можно использовать для исследования и оценки рыболовных ресурсов, мониторинга морской среды, а также испытаний орудий и методов лова.

Строительство завершили еще в июне 2019 г., и до сих пор судно стояло у причала. Таким образом, это его первый выход в международные воды для проведения исследований, сообщает корреспондент Fishenws. По словам капитана Lanhai 201 Тан Сяолиня, нынешняя экспедиция поможет усилить роль Китая в международном управлении рыболовством.

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