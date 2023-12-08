Тайвань направит новые средства для рыбного хозяйства развивающихся стран

Правительство Тайваня намерено выделить в течение следующих пяти лет 2 млн долларов в качестве помощи для рыбной отрасли развивающихся тихоокеанских государств.

Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Тайваня Грег Ли на сессии Комиссии по рыболовству в западной и центральной части Тихого океана (WCPFC). Мероприятие проходит с 4 по 8 декабря на Раротонга (острова Кука), сообщает корреспондент Fishnews.

По словам главы тайваньской делегации, деньги начнут выделяться через WCPFC уже со следующего года. Средства будут направлены на внедрение мер по охране и управлению рыболовством, обеспечению финансовой, научной и технологической поддержки, а также для обновления рыбной отрасли развивающихся государств — членов комиссии, пишет информагентство Focus Taiwan.

Оно напоминает, что в период с 2017 по 2022 гг. Тайвань, являющийся одним из основателей комиссии, уже направил WCPFC 2 млн долларов для тех же целей.

В работе WCPFC Тайвань принимает участие под названием Китайский Тайбэй. Комиссия является региональной рыболовной управляющей организацией, основанной в 2004 г. с целью сохранения и управления запасами тунца и других далеко мигрирующих видов рыб в западной и центральной части Тихого океана.

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