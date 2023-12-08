Рыбалка в нацпарке грозит приморцу «уголовкой»

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Михайловского района. По версии следствия, он незаконно ловил кету на территории нацпарка «Земля леопарда».

Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного пунктами «а», «в», «г» части 1 статьи 256 УК РФ (нелегальная добыча водных биоресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба на миграционных путях к местам нереста на особо охраняемой природной территории).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, в сентябре фигурант, используя запрещенные орудия лова, незаконно добыл 40 экземпляров кеты на нерестилищах реки Барабашевка. Эта территория входит в нацпарк «Земля леопарда».

По информации надзорного органа, ущерб, причиненный водным биоресурсам, превысил 160 тыс. рублей. Отмечено, что обвиняемый возместил его в полном объеме во время предварительного расследования. Дело направлено в суд.

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