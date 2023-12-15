В Бурятии начали выращивать осетра в УЗВ

В Республике Бурятия появилось первое осетровое хозяйство с установкой замкнутого водоснабжения. Мощности предприятия позволяют выращивать около пяти тонн ценной рыбы в год.

Первую в республике ферму по выращиванию осетра открыл предприниматель Валентин Прохоренков в Иволгинском районе. Об этом министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии рассказало на своей официальной странице «Вконтакте», сообщает корреспондент Fishnews.

«Надеемся, что успешное осуществление этого проекта станет примером и вдохновением для других предпринимателей в регионе», — отметил министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.

Для реализации проекта бизнесмен построил специальный ангар, приобрел оборудование и установил бассейны с УЗВ. Мальков закупил весной в Кемерово, с тех пор они выросли до 2-2,5 кг и уже готовы для реализации.

Виталий Прохоренков подчеркнул: сейчас ему важно найти потребителя и расширить спрос на свою продукцию. У предпринимателя уже есть договоренности с местной сетью магазинов, также он нацелен выйти на рестораны Бурятии.

В следующем году ферма планирует воспользоваться субсидией регионального минсельхозпрода. С ее помощью можно компенсировать 90% затрат на приобретение рыбопосадочного материала, 50% — на корма и 30% — на оборудование, уточнили в ведомстве.

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