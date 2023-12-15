Рыбинспекторы Приморья стали активнее «оформлять» браконьеров

За январь-ноябрь 2023 г. рыбоохрана Приморского края составила 72 материала на возбуждение уголовных дел в отношении браконьеров. В 2022 г. за аналогичный период в полицию был передан 31 такой материал.

С января по ноябрь Приморское территориальное управление Росрыболовства привлекло к административной ответственности 2811 нарушителей, рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления.

По его данным, в ходе рейдов изъято 1685 орудий лова, в том числе 1199 сетей общей длиной 38,8 км, шесть лодок, а также 1,1 тонны нелегальной добычи. Размер наложенных штрафов достиг 4,05 млн рублей. На сегодняшний день уже выплачено 2,6 млн рублей, отметили в ТУ.

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