Будущие студенты знакомятся с вузами Росрыболовства
В вузах Федерального агентства по рыболовству стартовали дни открытых дверей. Первым в этом учебном году абитуриентов принял Астраханский государственный технический университет.
Специалисты АГТУ рассказали старшеклассникам и их родителям о направлениях подготовки, которые предлагает университет, новых правилах подачи документов, познакомили со специальностями и студенческой жизнью.
Также гости дня открытых дверей узнали о ключевых датах приемной кампании, целевом обучении, бюджетных местах и других важных вопросах о поступлении и обучении.
Кроме того, двери для абитуриентов открыл Калининградский государственный технический университет, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.
В ведомстве напомнили, что образовательный комплекс ФАР включает пять университетов, восемь филиалов и три обособленных структурных подразделения.
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