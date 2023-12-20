Будущие студенты знакомятся с вузами Росрыболовства

В вузах Федерального агентства по рыболовству стартовали дни открытых дверей. Первым в этом учебном году абитуриентов принял Астраханский государственный технический университет.

Специалисты АГТУ рассказали старшеклассникам и их родителям о направлениях подготовки, которые предлагает университет, новых правилах подачи документов, познакомили со специальностями и студенческой жизнью.

Также гости дня открытых дверей узнали о ключевых датах приемной кампании, целевом обучении, бюджетных местах и других важных вопросах о поступлении и обучении.

Кроме того, двери для абитуриентов открыл Калининградский государственный технический университет, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве напомнили, что образовательный комплекс ФАР включает пять университетов, восемь филиалов и три обособленных структурных подразделения.

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