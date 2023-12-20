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Российскую делегацию на встрече возглавил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Фото пресс-службы регионального правительства

Приморье планирует наращивать грузообмен с Китаем

Приморский край и китайская провинция Цзилинь обсудили развитие логистики, новые проекты в торговле и другие направления двустороннего сотрудничества. Отдельное внимание уделили расширению пропускной способности МАПП «Краскино».

Встреча губернатора Приморского края Олега Кожемяко и вице-губернатора Цзилинь Ли Гоцяна прошла 19 декабря. Глава российского региона отметил, что основные показатели торгово-экономического сотрудничества между Приморьем и Цзилинь растут.

«За 11 месяцев текущего года грузопоток через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Краскино» увеличился почти в два раза: со 160,5 тыс. тонн до 315,5 тыс. тонн. Порядка 220 тыс. человек прошли границу — это большой туристический поток. В целом мы видим возможности после расширения пропускной способности «Краскино» в 2025 году по увеличению потока автомашин до 275 тысяч — практически в 9,5 раза», — привел цифры Олег Кожемяко.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, в качестве основных перспектив развития отношений с Цзилинь губернатор обозначил укрепление сотрудничества в областях экономики и торговли, инвестиций, транспорта и туризма; а также в оптимизации работы пунктов пропуска «Краскино» и «Махалино».

Олег Кожемяко подчеркнул, что важным интеграционным проектом как для Приморского края, так и для китайской стороны является международный транспортный коридор «Приморье-2», который связывает порты Славянка, Посьет, Зарубино с портами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российская сторона планирует модернизировать порт в Славянке: он будет включать контейнерный, лесной и зерновой терминалы, терминал генеральных и навалочных грузов, а также крытый склад.

«Будет создано около 650 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций — порядка 40 млрд рублей. Есть еще один важный проект в области логистики — строительство таможенно-логистического терминала перед автомобильным пунктом пропуска «Краскино». Сейчас идет проектирование, со следующего года начнется строительство», — рассказал губернатор.

Глава китайской делегации Ли Гоцян озвучил предложение о создании на границе двух регионов зоны свободной торговли.

«Данная встреча помогла нам определиться с основными направлениями нашего сотрудничества. Такой обмен мнениями важен, поскольку совместно мы сможем решить все необходимые вопросы», — сказал он.

Стороны детально обсудили все обозначенные предложения и договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве, отметили в пресс-службе.

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Fishnews

  • Российскую делегацию на встрече возглавил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Фото пресс-службы регионального правительства
  • Главой китайской делегации был вице-губернатор провинции Цзилинь ЛИ Гоцян. Фото пресс-службы правительства Приморья
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