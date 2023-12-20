Российские предприятия проходят аудит для рыбных поставок в Бразилию

Уже восемь рыбоперерабатывающих предприятий прошли аудит для поставок продукции в Бразилию, приводит данные российский НЦБРП. В следующем году работа будет продолжена.

Российские рыбопромышленные предприятия предъявляются для аттестации на право экспорта продукции в Бразилию. Аудит проводится в видеоформате, рассказали Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Очередной видеоаудит прошел 12 декабря, когда было представлено одно из предприятий Мурманской области. В настоящий момент уже восемь российских рыбоперерабатывающих предприятий прошли процедуру. В 2024 г. работа продолжится, отметили в НЦБРП.

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