Мужчина ответит в суде за нелегальную осетрину и оружие

В Хабаровском крае перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном обороте осетровых и хранении огнестрельного оружия. Дома у фигуранта нашли 150 кг ценной рыбы и два незарегистрированных ружья с патронами.

При обыске полицейские изъяли из морозильника 51 фрагмент рыбы. Фигурант рассказал правоохранителям, что обнаружил двух рыб семейства осетровых на берегу реки в селе Нижнетамбовском и забрал домой для собственного употребления.

Мужчина также добровольно выдал оперативникам оружие и патроны, хранившиеся без соответствующего разрешения, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого УМВД. По словам обвиняемого, одно ружье он нашел в лесу около 30 лет назад, второе — более 16 лет назад.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Дело направлено в Комсомольский районный суд. С обвиняемого взяли обязательство о явке.

Изъятая рыба и оружие помещены на ответственное хранение до решения суда.

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