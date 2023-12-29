Права на промысел пеляди в реках Югры разыграют на торгах

Девять долей квот на промышленный вылов пеляди в реках Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выставлены на аукцион. Заявки принимаются до 1 февраля.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, доли в 2023 г. соответствуют физическому объему от 440 кг до 7 тонн.

Стартовые цены лотов — от 5 тыс. до 85 тыс. рублей. Квоты предоставляются до конца 2033 г. Торги предполагается провести 8 февраля в Тюмени.

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