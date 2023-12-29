Аквафермеру грозит наказание за осушение водоемов с рыбой

В Краснознаменском районе Калининградской области возбуждено уголовное дело в связи с массовой гибелью рыбы. Полиция винит в этом аквафермера, считая, что он самовольно осушил три водоема, не спустив предварительно их обитателей.

Факт массовой гибели рыбы полицейские зафиксировали на земельном участке в районе поселка Весново Краснознаменского района. Участок находился в аренде у предпринимателя, занимавшегося рыбоводством.

По версии полиции, решив облагородить участок, гражданин без разрешительных документов осушил три водоема, не спустив предварительно рыбу. Это привело к гибели большого количества карасей, плотвы, красноперок, карпов и других водных биоресурсов, рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

В отношении рыбовода возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). Статья предусматривает в качестве наказания исправительные работы на срок до двух лет.

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