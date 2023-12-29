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Участки промысла путассу российским (черный цвет) и иностранным (красный цвет) флотом в районе к западу от Британских островов в 2023 г. Изображение предоставлено пресс-службой АтлантНИРО

Наука оценила перспективы весеннего промысла путассу

Успешная работа российского флота в текущем году на путассу и улучшение состояния запаса позволяют рассчитывать на хорошие результаты и в весеннюю путину 2024 г., считают в Атлантическом филиале ВНИРО.

Специалисты отдела научно-промысловой разведки Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проанализировали результаты весенней путины путассу в 2023 г. в акватории к западу от Британских островов. В этом районе за пределами 200-мильных зон прибрежных государств работают и российские суда. Ученые обратили внимание на такие факторы, как раннее начало промысла, значительная удаленность скоплений рыбы от границы зоны Ирландии и высокая их плотность в районе Западно-Европейской котловины.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, показатели средней производительности лова БМРТС и РТМКСм в весенний сезон 2023 г. оказались на историческом максимуме — более 234 тонн на судосутки. Продолжительность путины составила 55 суток и была самой длительной за последнее десятилетие.

«Общий российский вылов путассу за путину составил 55,5 тыс. тонн, то есть почти в 2,5 раза превысил прошлогодний показатель, и вернулся на уровень 2020 и 2021 гг., при этом на достижение этого объема в 2023 г. было затрачено значительно меньше промысловых усилий», — отметили в Атлантическом филиале ВНИРО.

По мнению ученых, негативные особенности, наблюдавшиеся в период нерестовой путины путассу в последние годы, дальнейшего развития не получили. Успехи рыбаков наука связывает как с улучшением состояния запаса путассу из-за вступления в промысловое стадо новых высокоурожайных поколений, так и с благоприятными погодными условиями в феврале и марте.

По оценкам Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES), биомасса путассу в 2024 г. будет даже выше, чем в текущем году. Рекомендуемая величина общего допустимого улова увеличена с 1,3 до 1,5 млн тонн, что позволяет рассчитывать на благоприятную обстановку во время весенней путины 2024 г.

Наблюдения за температурным режимом в районе к западу от Британских островов дают основания предполагать, что возможность начала промысла появится в первой декаде февраля, обратили внимание в АтлантНИРО. По данным ученых, осложнить ход путины могут неблагоприятные погодные условия, в частности циклоны, затрудняющие работу флота.

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Fishnews

  • Участки промысла путассу российским (черный цвет) и иностранным (красный цвет) флотом в районе к западу от Британских островов в 2023 г. Изображение предоставлено пресс-службой АтлантНИРО
  • Средняя производительность российских судов типа БМРТС и РТМКСм на промысле путассу в районе к западу от Британских островов в 2013-2023 гг. Изображение предоставлено пресс-службой АтлантНИРО
  • Биомасса путассу в Северо-Восточной Атлантике (данные ИКЕС). Изображение предоставлено пресс-службой АтлантНИРО
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