Ученые соберут данные о микропластике в водах Антарктиды

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) совместно с Аргентиной отправило первую научно-исследовательскую экспедицию для изучения микропластика в Антарктиде. Его воздействие на экологию двое специалистов будут оценивать в течение месяца.

Исследования пройдут в районе аргентинской научно-исследовательской станции Карлини. Как рассказали Fishnews в пресс-службе новостей ООН, миссия в Антарктиду осуществляется в рамках инициативы NUTEC — флагманского проекта МАГАТЭ по борьбе с пластиковым загрязнением.

Впервые микропластик (частицы диаметром менее 5 мм) обнаружили в прибрежном льду Восточной Антарктиды в 2009 г. Однако на сегодняшний день нет практически никакой информации о том, как и в каком количестве это вещество попадает в Антарктику и сколько частиц поглощается антарктическими организмами, отмечают в ООН. Ученые также располагают крайне скудными данными о типах микропластика, попадающего в регион через океанические течения, атмосферные осадки и в результате присутствия людей.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обнаружение микропластика в некогда нетронутой антарктической среде служит свидетельством растущей глобальной проблемы.

«Международному сообществу все еще не хватает научных данных, необходимых для принятия обоснованных решений по борьбе с загрязнением пластиком, — подчеркнул он. — В этом и заключается цель проекта NUTEC — понять происхождение, перемещение и воздействие пластика, чтобы приступить к действиям».

По мнению ученых, микропластик может ускорить потерю льда в Антарктиде за счет снижения его отражательной способности, изменения текстуры, развития микробной активности и механического ослабления структуры.

Вместе с изменением климата это усугубит разрушительные последствия таяния полярных льдов, считают в ООН. Кроме того, специалисты указывают, что попадание пластика в пищевые цепочки негативно сказывается на здоровье обитателей Антарктики и их устойчивости к климатическим изменениям.

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