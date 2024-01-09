За рыбные вопросы Южной Кореи будет отвечать новый министр

В Республике Корея назначен новый министр морских дел и рыболовства — океанолог Кан Дохён. Его официальное вступление в должность состоялось 2 января.

Кан Дохён (Kang Dohyung) родился в 1970 г. в городе Согвипхо на крупнейшем в Южной Корее острове Чечжудо. Высшее образование он получил сначала на кафедре океанологии Университета Инха, а затем в аспирантуре Университета Чечжу, пишет журнал Hyundai Marine.

Кан Дохён работал на различных должностях в профильных научно-исследовательских организациях. Год назад он возглавил Корейский институт океанологии и технологий (Korea Institute of Ocean Science and Technology, KIOST), сообщает корреспондент Fishnews.

В своем первом заявлении в качестве министра Кан Дохён отметил, что гордится этим назначением и в то же время осознает бремя ответственности в связи со сложной ситуацией в отрасли. Глава министерства пообещал приложить все усилия для создания динамичной прибрежной экономики, стабилизации импорта и экспорта рыбы и морепродуктов и повышения жизнеспособности и безопасности рыбного хозяйства и прибрежных сообществ.

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