«Генеральная уборка» ждет бухту Эмма на Чукотке

В 2024 г. в Чукотском автономном округе планируют поднять три затопленных судна из бухты Эмма. Общая стоимость проекта — 67 млн рублей.

Суда обнаружили в прошлом году в ходе инженерного обследования затонувшего имущества в акватории бухты в поселке Провидения.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО, работа ведется в рамках проекта «Генеральная уборка». Средства на очистку выделили из федерального бюджета.

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