«Генеральная уборка» ждет бухту Эмма на Чукотке
В 2024 г. в Чукотском автономном округе планируют поднять три затопленных судна из бухты Эмма. Общая стоимость проекта — 67 млн рублей.
Суда обнаружили в прошлом году в ходе инженерного обследования затонувшего имущества в акватории бухты в поселке Провидения.
Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО, работа ведется в рамках проекта «Генеральная уборка». Средства на очистку выделили из федерального бюджета.
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