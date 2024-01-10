«Сахалинский лед» опять зовет рыболовов

Традиционный фестиваль любительской рыбалки «Сахалинский лед» (0+) состоится 23 февраля на реке Найба в Долинском районе. Как и прежде, в программе семейного праздника командные соревнования, биатлон, угощения полевой кухни.

Информация о регламенте 2024 г., нововведениях и ценных призах будет оперативно размещаться на официальном сайте sakhice.ru и в социальных сетях фестиваля (https://t.me/sakhice), а также на официальных источниках министерства по рыболовству Сахалинской области.

Как сообщили Fishnews в региональном ведомстве, регистрация на «Сахалинский лед» начнется 9 февраля — по телефону 8 (4242) 722-576 или онлайн на сайте мероприятия.

Жителей Сахалинской области и гостей региона приглашают создавать команды и присоединяться к празднику.

В прошлом году фестиваль собрал около 2 тыс. рыболовов и болельщиков. В традиционных соревнованиях на реке Найба в Долинском районе приняла участие 241 команда. Главным призом стал снегоболотоход.

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