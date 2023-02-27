Лучших рыболовов определил «Сахалинский лед»

Рыбацкий фестиваль «Сахалинский лед» 23 февраля собрал около 2 тыс. участников и болельщиков. В традиционных соревнованиях на реке Найба в Долинском районе приняла участие 241 команда.

Чтобы присоединиться к масштабным состязаниям, на Сахалин прибыли гости из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска, Магадана, республик Адыгея, Дагестан, Мордовия и других регионов России.

«Фестиваль, как всегда, собрал огромное количество участников — жителей и гостей области от мала до велика. Вижу, что никого не остановить в желании испытать рыбацкую удачу и побороться за призы. У вас яркие и активные болельщики. Уверен, что с такими группами поддержки идти к финалу будет азартно и весело. Желаю всем участникам соревнований ни хвоста, ни чешуи!» — поприветствовал рыболовов и болельщиков губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Первый этап — командный. Группам по четыре человека необходимо было поймать как можно больше наваги. В зачет шла только рыба длиной не менее 19 см — промыслового размера.

«У всех сегодня двойной праздник, а у меня – тройной. Потому что я не только отмечаю 23 февраля и занимаюсь любимым делом, но и отстаиваю честь родной организации. Всю ночь не спал — готовил экипировку и снасти. Смотрел ролики в интернете с опытными рыболовами, мастерами подсечки. Слушал советы своего тестя. Многому научился, поэтому нашим соперникам несдобровать. Я в своей профессии — один из лучших. Хочу быть лучшим и на льду», — поделился работник банка Сергей Манакин.

«Приехали на соревнования всей семьей в 5:30, причем зарегистрировались самые первые. Рыбалка для нас – не хобби, а целая жизнь. Участвуем уже в третий раз. Настроены только на победу», — рассказала член команды «Оптимисты» из Синегорска.

Вопреки традициям, из-за неактивного клева на «Рыбацкий биатлон» допустили всех участников состязаний, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области. На этом этапе в каждом из четырех секторов участник бурит лунку, к следующему можно переходить только после того, как вытянул рыбу. Победителем становится тот, кто первым достигает финишной ленты.

Главный приз состязаний — снегоболотоход, предоставленный Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, — достался жителю регионального центра Михаилу Хану. Это не первая его победа на чемпионате.

«В 2013 году я выиграл лодку с мотором. И сейчас снова занял первое место. Эмоции просто переполняют. Все клево, погода хорошая. Участвую каждый год. Для меня это большой праздник», — прокомментировал победитель.

Первое место в женском биатлоне заняла Марина Грачева из Анивы. Она выиграла палатку и денежный приз.

В командном зачете первые места взяли «Альпака» и «Фишка без мэнOff». Лучшей командой среди людей с ограниченными возможностями здоровья стала «Виктория». А команда «Скромные пескари» добыла рыбу самых нескромных размеров — 44 см. Самой юной участнице состязаний было всего три года, она также была отмечена наградой.

Организаторы и партнеры фестиваля приготовили рекордное количество призов. Участники и гости получили награды как в традиционных номинациях, так и в тех, которые стали сюрпризом. Например, за первую онлайн-регистрацию в списках кандидатов, за первую явку на регистрацию в день фестиваля, за лучшую подготовку к соревнованиям. Кроме того, активным участникам достались поощрительные призы. Также вручили награду рыбаку, посетившему «Сахалинский лед» в свой день рождения.

Для всех участников и болельщиков были подготовлены бесплатный рыбацкий завтрак, полевая кухня, места для обогрева. На площадке организовали выездную торговлю, культурно-развлекательную программу. Кроме того, все желающие смогли принять участие в благотворительной акции «Варежка добра» — пойманную рыбу передали приюту для животных.

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