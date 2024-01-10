Аналитики ВАРПЭ оценили финансовые показатели отрасли

Оборот рыбной отрасли по итогам 2023 г. может вырасти до 1 трлн рублей, подсчитали эксперты Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Прибыль аналитики оценили в 150 млрд рублей.

Выручка рыбной отрасли, по данным ВАРПЭ, может вырасти по сравнению с показателем 2022 г. на 15,5%. При этом, согласно прогнозу ассоциации, выручка сектора «Рыболовство и рыбоводство» может составить 660,2 млрд рублей (+19,6%), а рыбопереработки — 339,9 млрд рублей (+8,2%). Такие цифры объединение привело в своем телеграм-канале, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным Росстата, за десять месяцев прошлого года оборот предприятий отрасли вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. — до 796,93 млрд рублей, отметили в ассоциации. В рыболовстве и рыбоводстве выручка увеличилась на 13,8% — до 514,08 млрд рублей, а в рыбопереработке — на 11%, до 282,85 млрд рублей. Суммарную прибыль отрасли по итогам минувшего года аналитики ВАРПЭ оценили в 150,1 млрд рублей — на 5% меньше, чем в 2022 г. (158,2 млрд рублей). Прибыль рыбопереработчиков при этом может вырасти на 5%, до 42,6 млрд рублей, а рыбопромышленников — снизиться на 8,7%, до 107,5 млрд рублей.

В ассоциации обращали внимание, что за десять месяцев 2023 г. платежи рыбопромышленников по налогу на прибыль сократились вдвое — с 19,1 млрд рублей до 8,9 млрд рублей. Президент ВАРПЭ Герман Зверев объяснял такую динамику резким торможением отраслевой прибыльности.

Вместе с тем, подчеркнули в объединении, в 2023 г. значительно усилилась роль отрасли в жизни прибрежных регионов: к декабрю поступления по сбору за пользование водными биоресурсами в бюджеты рыбацких субъектов Федерации выросли вдвое, до 40 млрд рублей. Аналогичный рост демонстрировали соцплатежи рыбаков, которые за 10 месяцев года достигли 32 млрд рублей.

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