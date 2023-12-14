ВАРПЭ: Собираемый сбор за пользование водными биоресурсами вырос в 11 раз

Собираемый с предприятий сбор за пользование водными биоресурсами увеличился с 1,6 млрд рублей до 17,1 млрд рублей - такие данные привели во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Рост обеспечили изменения Налогового кодекса, при этом система стимулирования пока не заработала.

Фискальные платежи рыбной промышленности в этом году выросли с 56,7 млрд рублей до 73,2 млрд рублей — на 29%. Главные фискальные расходы — природная рента и социальные налоги. Такие данные опубликовала ВАРПЭ в своем телеграм-канале, сообщает корреспондент Fishnews. Отчисления по страховым взносам в 2023 г. уже увеличились почти вдвое — с 17,6 млрд рублей до ₽31 млрд рублей.

«Резкий рост социальных платежей объясняется прозрачностью начисляемых в отрасли заработных плат и гонкой за кадрами: дефицит кадров в отрасли не приводит к резким производственным сбоям только за счет значительного увеличения расходов на оплату труда и, соответственно, выплачиваемых взносов в государственные социальные фонды», — считает президент объединения Герман Зверев.

Поступления по налогу на прибыль с начала года сократились вдвое — с 19,1 млрд рублей до 8,9 млрд рублей. По словам презединта ВАРПЭ, такое падение поступлений отражает резкое торможение отраслевой прибыльности.

В 11 раз — с 1,6 млрд рублей до17,1 млрд рублей — возрос собираемый с предприятий сбор за пользование объектами водных биоресурсов. Динамика обусловлена вступлением в силу поправок в Налоговый кодекс, отменивших действовавшую с 2009 по 2022 гг. всеобщую льготу при уплате сборов за пользование ВБР, отметил Герман Зверев. «Однако негативный эффект для бизнеса был кратно усилен тем, что реальный экономический эффект пока заметен только от отмены льготы и увеличения ставок сборов, а вторая часть налоговых поправок — налоговое стимулирование производства продукции глубокой переработки — пока не действует», — добавил президент ВАРПЭ.

Герман Зверев напомнил, что налоговые вычеты станут возможны для предприятий не ранее конца следующего года. Таким образом, увеличение природной ренты означает, что в текущем финансовом году общие платежи по сборам превысят 30 млрд рублей, что в 20 раз больше существовавшего в 2009–2022 гг. уровня.

«Введение экспортных пошлин «ошкурит» тот финансовый запас, который накапливался в рыбопромышленной отрасли благодаря возмещению НДС при экспорте продукции. Заметный рост экспортных поставок привел к тому, что за десять месяцев 2023 года рыбопромышленная отрасль увеличила объем возмещаемого предприятиям НДС с 4,4 млрд рублей до 6,3 млрд рублей. Однако выплачиваемые весь четвертый квартал текущего года экспортные пошлины будут равны или даже превысят объем возмещаемого НДС», — рассказал глава ВАРПЭ

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