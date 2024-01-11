Чукотка планирует глубже перерабатывать морского зверя и разводить рыбу

Чукотский автономный округ рассчитывает развивать переработку рыбы и морского зверя. Об этом глава региона Владислав Кузнецов сообщил на встрече с президентом.

Коренные жители Чукотки исконно занимаются рыбным, морским зверобойным промыслом. «Мы сейчас начали ставить цеха по глубокой переработке морского зверобойного промысла, продуктов оленеводства», — рассказал губернатор ЧАО Владимиру Путину.

Глава региона отметил, что развитие переработки позволяет серьезно увеличить отдачу от традиционных промыслов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта президента.

Ранее в пресс-службе окружного правительства рассказали, что на Чукотке с использованием средств «дальневосточной субсидии» предполагается создать два модульных завода по глубокой переработке шкур морского зверя.

Также губернатор рассказал на встрече с Владимиром Путиным о планах по развитию рыбопереработки и аквакультуры. По естественным причинам рыбные подходы сокращаются, обратил внимание Владислав Кузнецов. «Поэтому мы сейчас переходим к тому, что будем делать в том числе заводы по разведению и переработке. Это позволит нам и себя полностью обеспечить, и, может быть, уже выйти и на продажи вовне», — заявил глава Чукотки.

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