Власти Вьетнама рассчитывают на прибавку в экспорте пангасиуса

Правительство Вьетнама ожидает, что по итогам 2024 г. производство пангасиуса вырастет до 1,7 млн тонн, а экспорт этой популярной позиции принесет 2 млрд долларов. Минувший год стал сложным для поставок.

О намерении вьетнамского правительства нарастить производство пангасиуса рассказал замминистра сельского хозяйства и развития сельских районов страны Фунг Дык Тьен.

Чиновник заявил о необходимости готовить рыбную отрасль Вьетнама к реализации этих планов, повышать конкурентоспособность производства, а также адаптировать его к более высоким требованиям к качеству продукции на зарубежных рынках.

В 2023 г. экспорт вьетнамского пангасиуса столкнулся с различными сложностями и сокращением спроса, особенно на европейском и китайском рынках, сообщает корреспондент Fishnews. Однако в этом году, по мнению вьетнамских чиновников, ситуация должна улучшиться.

Ле Ханг, директор по коммуникациям Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), заявил, что, несмотря на сокращение доли местного пангасиуса на ряде зарубежных рынков, на некоторых из них уже сейчас наблюдаются позитивные тенденции. В пример представитель объединения привел Китай, Мексику, Канаду, Бразилию и Великобританию.

В минувшем году стоимостный объем экспорта пангасиуса из Вьетнама составил 1,8 млрд долларов, что на 27% ниже результата 2022 г. Однако, по словам Ханга, в мире растет спрос на продукцию глубокой переработки из пангасиуса. Кроме того, ситуация на главных экспортных рынках — в США, ЕС и Китае – также выглядит обнадеживающей.

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