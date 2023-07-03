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В Россию из Вьетнама поставляется, в частности, пангасиус

Вьетнам стал продавать меньше рыбы

Экспорт вьетнамских рыбы и морепродуктов за первые пять месяцев в совокупности составил около 3,4 млрд долларов (-29% к уровню 2022 г.). При этом майский показатель достиг 808 млн долларов — наиболее высокого результата с начала года.

Данные таможенной статистики приводит Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP). Отмечено, что поставки главных экспортных позиций за первые пять месяцев 2023 г. сократились в диапазоне от 10 до 40% к аналогичному периоду прошлого года.

Сильнее всего просели продажи за рубеж пангасиуса (-40%), креветки (-34%), тунца (-31%) и головоногих моллюсков (-12%). В то же время увеличился экспорт анчоуса (+53%), желтополосого селара («желтого полосатика») (+20%) и ставриды (+14%).

Заметнее всего сократились продажи в США и страны Евросоюза — на 48% и 33% соответственно. Экспорт в Китай упал на 25%, в Южную Корею — на 21%, в Японию — на 8%.

Как сообщает корреспондент Fishnews, аналитики VASEP выделили три главные причины сложившейся ситуации. Первая — высокая инфляция и хранение продукции на складах, сокращающее потребление и спрос. Вторая — высокая конкуренция с другими производителями рыбы и морепродуктов в области обеспечения поставок и ценообразования, особенно с Эквадором и Индией. Третья причина — снижение устойчивости фермерских хозяйств, рыбацких предприятий и компаний из-за роста производственных издержек, сокращения цен, низкого потребления, затоваривания складов, сокращения доступности капитала.

Наибольший вклад в нестабильность спроса и предложения на мировом рынке морепродуктов, по мнению VASEP, вносят военные действия на Украине и инфляция. В ассоциации подчеркнули, что оба фактора не демонстрируют сигналов к исчезновению. Поэтому прогноз на будущее для вьетнамского рыбного хозяйства выглядит не слишком обнадеживающим.

Большинство представителей отраслевых предприятий считают, что прежний уровень потребления рыбы и морепродуктов до конца года, скорее всего, не восстановится. А рост будет идти чрезвычайно медленно.

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