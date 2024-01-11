Тренера из Хабаровска подозревают в продаже несуществующей икры

В Хабаровском крае полицейские задержали спортивного тренера, подозреваемого в мошенничестве с продажей икры. По данным правоохранителей, мужчина получил 300 тыс. рублей за товар, однако отправлять покупателю деликатес не собирался.

Предварительно установлено, что фигурант узнал от общего знакомого о желании жителя Сочи приобрести партию икры. Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД, злоумышленник созвонился с заказчиком и предложил продать деликатес в нужном количестве. Потерпевший оплатил товар переводом на карту.

При этом выполнить обещанное фигурант не мог, так как не имеет никакого отношения к добыче и реализации водных биоресурсов, уточнили в ведомстве. По его данным, подозреваемый работает тренером по боксу и другим единоборствам. Отмечено, что полученные деньги фигурант похитил и потратил на личные цели.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). С подозреваемого взяли обязательство о явке.

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