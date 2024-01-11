Ученые спокойны за экологию Нижней Оби

Результаты исследований обской воды в границах Ямала говорят об удовлетворительном экологическом состоянии реки. Специалисты отметили, что обилие растительных и животных организмов обуславливает высокую способность воды к самоочищению.

Ученые из Салехарда, Тюмени и Барнаула завершили четвертый этап многолетних комплексных исследований качества воды в Оби. Среди ключевых задач — определение типов и количества загрязняющих веществ, которые попадают в ЯНАО через водные потоки из южных регионов, а также изучение процесса естественного самоочищения воды в условиях Крайнего Севера.

Важной задачей является составление прогноза качества воды в реке Обь на ближайшие 5-7 лет и прогнозное предотвращение экологических катастроф, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Результаты исследований подтвердили, что в Обь-Тазовской устьевой области сохраняется высокая способность к естественному самоочищению воды. Это объясняется наличием большого количества растительных и животных организмов, которые поступают в Обскую губу.

Следующий этап экспедиционных работ состоится в июне, в период половодья, когда количество воды в реке будет максимальным. Комплексные исследования на Ямале проводятся с 2020 г. в рамках проекта Западно-Сибирского НОЦ «Экологическая безопасность Обь-Иртышского речного бассейна».

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