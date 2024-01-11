Рыбоохрана Приморья подсчитала годовые «трофеи»

Приморское территориальное управление Росрыболовство подвело итоги года в сфере защиты водных биоресурсов: 39 км изъятых незаконных сетей и 72 уголовных материала. Отмечено, что количество таких материалов выросло более чем вдвое.

Всего за 12 месяцев инспекторы рыбоохраны выявили и привлекли к административной ответственности 2879 нарушителей. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТУ, в ходе рейдов изъято 1696 орудий нелегального лова, в том числе 1203 сетных общей длиной 38,9 км.

Также браконьеры лишились шести лодок и 1,1 тонны продукции незаконного промысла. В том числе 660 кг живой рыбы было выпущено в естественную среду обитания.

Размер наложенных штрафов превысил 4 млн рублей, к настоящему времени в госказну уже выплачено 2,7 млн рублей, отметили в теруправлении.

Ведомство обратило внимание, что в 2023 г., по сравнению с предыдущим годом, сильно выросло количество составленных на браконьеров и переданных в правоохранительные органы материалов на возбуждение уголовных дел: 31 материал в 2022 г. и 72 материала в прошедшем.

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